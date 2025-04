Vanityfair.it - Micaela Ramazzotti: «Vi racconto la mia scalata verso la felicità e l’amore per Claudio»

I titoli di coda del matrimonio con il regista Paolo Virzì, la storia conPallitto, personal trainer, e la gogna mediatica subita. Ancora: il rapporto con i figli adolescenti e l’educazione che la stessaha ricevuto. In questa intervista l’attrice, presto al cinema con 30 notti con il mio ex, non tace niente