Tpi.it - Micaela Ramazzotti: “Quando ho conosciuto Claudio Pallitto stavo ancora con Paolo Virzì. La lite al ristorante? Epilogo di una separazione dolorosa”

Dice di non essere mai stata così felice e il merito è anche e soprattutto di, il suo nuovo fidanzato:si racconta parlando sia della sua vita professionale che di quella privata. Intervistata da Vanity Fair, l’attrice ripercorre il primo incontro con il suo attuale compagno avvenuto “sul set del mio film, Felicità. Era il 2022. Aveva mandato un self tape per una parte minuscola.ricorda che mi sono avvicinata a lui con una mela in bocca e gli ho chiesto: ‘Senti un po’, ma di che cazzo – parolaccia tremenda – ti occupi, che il cinema non lo fai, se non il caratterista intendo?’. Mi ha risposto che aveva una palestra sull’Appia, però – giuro – non avevo notato che fosse un tipo muscoloso. Mi sono detta: ìDio mio, quanto mi servirebbe un personal trainer’, mi ero trascurata in quel periodo tra le responsabilità, i pensieri.