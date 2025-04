Ultimouomo.com - Mi emoziono quando Marassi diventa una bolgia, intervista a Junior Messias

Walternon aspettava il momento, perché nessuno immaginava - lui per primo - che sarebbe arrivato.ha raggiunto il fratello a Torino, dopo aver giocato nelle giovanili del Cruzeiro e in terza divisione brasiliana, il suo viaggio da atleta sembrava al capolinea.Era il 2011,aveva vent’anni e alcuni trascorsi difficili alle spalle: un pericoloso incidente stradale - mentre tornava da un matrimonio in condizioni poco raccomandabili - il vizio dell’alcool. «Errori che ho fatto da giovane», spiega oggi, a quasi 34 anni.in Italia cercava il proprio posto nel mondo, trovando lavoro prima come muratore, e poi da fattorino per una ditta di elettrodomestici. Lasciando al calcio giusto qualche ora del tempo libero, con una squadra locale iscritta ai campionati UISP.