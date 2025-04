News.robadadonne.it - “Mi amo troppo per stare con chiunque”. Preso il killer di Sara Campanella, uccisa a 22 anni

Non un ex fidanzato, ma un compagno di corso all’università; sarebbe stato lui a uccidere, lunedì scorso, la ventiduenne, raggiunta per strada da un fendente al collo che le ha reciso la giugulare e morta poco dopo al pronto soccorso del Policlinico di Messina.L’hanno ritrovata in una pozza di sangue, intorno decine di testimoni che l’hanno vista discutere con un ragazzo, all’apparenza suo coetaneo, che l’ha poi aggredita, prima di fuggire. Qualcuno dice che un passante avrebbe anche cercato di inseguirlo, ma che il giovane sarebbe riuscito a salire in auto, facendo perdere le proprie tracce.A uccidere la studentessa palermitana un arresto cardiaco, a causa delsangue perso., originaria di Misilmeri, paese in provincia del capoluogo isolano, da tresi era trasferita a Messina per studiare Tecniche di laboratorio Biomedico.