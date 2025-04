Thesocialpost.it - Meteo, cambia tutto: in arrivo la neve sull’Italia, le previsioni per i prossimi giorni

del 1° aprile: Pesce d’Aprile o realtà? Sembrerebbe uno scherzo, ma non lo è. Nonostante la data, ildel 1° aprile porteràin collina, in particolare nel Centro Italia.Leggi anche: I dazi Usa fanno crollare le borse europee: in fumo 245 miliardi, Milano a -1,77Lorenzo Tedici,rologo di www.il.it, conferma l’di un nucleo di aria polare dalla Svezia, precisamente da Stoccolma, la capitale conosciuta come la “Venezia del Nord” per i suoi canali e le 14 isole che la compongono.Quest’aria fredda porterà un abbassamento delle temperature di circa 6-7 gradi, facendo scendere notevolmente le temperature in tutta Italia, ben al di sotto delle medie stagionali. A Roma, ad esempio, si prevede che la temperatura diurna non superi i 13-14°C, circa 5°C in meno rispetto alla media, con valori che durante la notte scenderanno a 3-4°C, ma la sensazione termica potrebbe arrivare sotto lo zero a causa dei venti gelidi provenienti da nord-est.