Meta non paga 877 milioni all’Agenzia delle Entrate verso lo scontro in tribunale | l’accusa sull’evasione dell’Iva e i dati degli utenti

Leggi su Open.online

Finirà inil contenzioso trae l’Agenzia, dopo che il gruppo di Mark Zuckerberg ha deciso di non avvalersi della procedura di accertamento con adesione davanti al Fisco.è accusata di omessa dichiarazione e mancatomentoper un importo complessivo di oltre 877di euro nel periodo tra 2015 e 2021. Il termine per un possibile accordo con il Fisco italiano è scaduto a marzo, maha deciso di non regolarizzare la sua posizione. Di conseguenza, non ha effettuato alcunmento e con ogni probabilità presenterà ricorso nelle sedi tributarie contro le contestazioni.di maxi evasione fiscaleSul piano penale, si profila una richiesta di rinvio a giudizio per i due director diPlatforms Ireland Limited, la divisione irlandese dell’azienda (precedentemente nota come Facebook Ireland Ltd).