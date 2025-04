Lettera43.it - Met Gala 2025: tema e dress code

Il 5 maggio, come da tradizione il primo lunedì del mese, il Metropolitan Museum of Art di New York ospiterà la nuova edizione del Met, evento glamour per eccellenza nella moda e nello spettacolo internazionali. In attesa di scoprire quali star saliranno l’ormai celebre scalinata, pronti ad accontentare centinaia di fotografi e curiosi assiepati all’ingresso, sono noti ile ildella serata, che quest’anno celebrerà il black dandy o dandismo nero. L’evento sarà occasione per inaugurare la mostra annuale del Costume Institute Superfine: Tailoring Black Style, liberamente visitabile dal 10 maggio fino al 26 ottobre. Con Anna Wintour, direttrice di Vogue America e organizzatrice dal 1995, ci saranno – nelle vesti di co-host – Lewis Hamilton, Pharrell Williams (producer e direttore creativo della divisione maschile per Louis Vuitton), ASAP Rocky e Colman Domingo.