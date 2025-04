Lettera43.it - Met Gala 2025: data e luogo dell’evento

È partito il conto alla rovescia per l’edizionedel Met, l’evento glamour per eccellenza di New York che unisce moda e spettacolo in nome dell’arte e della beneficenza. L’appuntamento è fissato per il 5 maggio, come da tradizione primo lunedì del mese, al Metropolitan Museum of Art della Grande Mela. La serata, che raduna da tutto il mondo stelle della musica, del cinema e dello showbiz in generale, celebra infatti non solo lo stile, ma anche l’inaugurazione della mostra presso il Costume Institute del museo statunitense, poi visitabile dal 10 maggio fino al 26 ottobre. Dress code, co-host e comitato di accoglienza: cosa sapere sull’evento.Met: il temadi moda con al centro il black dandyZendaya al Met2024 (Getty Images).L’edizionedel Metsi preannuncia come una delle più attese degli ultimi anni.