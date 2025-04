Dayitalianews.com - Messina, fermato nella notte il presunto assassino di Sara Campanella: non è l’ex

Il sospettato principale dell’omicidio diCampaè stato arrestato durante la. La giovane studentessa, appena ventiduenne, è stata brutalmente accoltellata ieri a. Contrariamente alle prime ipotesi, ilnon èfidanzato con cui la ragazza di Misilmeri – un comune in provincia di Palermo – aveva avuto una relazione in passato, bensì un suo collega universitario, anch’egli studente.I carabinieri del Comando provinciale dihanno eseguito il decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica. I particolarinno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà al Palazzo di Giustizia dialle ore 11:00.Dopo il delitto di viale Gazzi, le forze dell’ordine hanno dato il via a una massiccia caccia all’uomo, coordinata dal colonnello Lucio Arcidiacono.