Tpi.it - Messina, a sgozzare Sara Campanella alla fermata dal bus è stato un suo ex fidanzato

Il presunto assassino di, la 22enne morta sgozzata in strada adavanti a decine di persone, è un suo compagno di università con cui la ragazza avrebbe avuto una relazione che aveva però deciso di troncare. I carabinieri lo hanno fermato all’alba di oggi, martedì 1 aprile: si tratta di un giovane studente fuorisede, originario di Siracusa.Secondo quanto riferito dal procuratore capo diAntonio D’Amato, il ragazzo aveva manifeuna “attenzione in modo insistente e reiterata nel tempo” nei confronti della vittima, ma che “non si erano tradotte in nulla di morboso” e che dunque non l’avevanormata particolarmente.La caccia all’uomo era scattata subito dopo l’omicidio, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in viale Gazzi, davanti all’ingresso laterale dello stadio Giovanni Celeste.