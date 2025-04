Sport.quotidiano.net - Mesola, tre giornate col fiato sospeso

Le due squadre del Delta del Po stanno dominando il campionato, ilha espugnato Porotto di misura, con il gol partita di Neffati, una punizione spettacolare: tanto è bastato a portare a casa i tre punti e a mantenere saldamente in mano la leadership della classifica. "Abbiamo meritato l’intera posta – dice a bilancio mister Oscar Cavallari – a parte una parata di Calderoni nel finale, non abbiamo mai rischiato. Va aggiunto che su quel campo è difficile giocare a calcio". E’ la terza vittoria consecutiva dei castellani, per conquistare la storica promozione dovranno superare Valsetta Lagaro, Masi Torello Voghiera e il Monte San Pietro, un calendario tutto sommato abbordabile. Dopo l’imprevista e clamorosa sconfitta ad opera del fanalino di coda Junior Corticella, la Comacchiese è tornata alla vittoria.