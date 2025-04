Spazionapoli.it - Meret, trattativa infinita per il rinnovo: c’è un rischio sempre più grande per il Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Alex, ilcontinua a tardare nonostante prestazioni importanti in campo: ilcorre unpiùcon il proprio portiereSanto subito, sì, ma quante ne ha dovute mandar giù Alexprima di prendersi la scena. Al minuto 69 della partita contro il Milan che ilstava dominando, il destino ha deciso di porgli davanti l’ennesima sfida, ancora un rigore contro in questa stagione. Theo Hernandez e Billing si intrecciano, l’arbitro Sozza fischia, e il silenzio del Maradona diventa assordante.Ma, con la calma di chi sa il fatto suo, si piazza lì, tra i pali, e para. Dieci rigori neutralizzati su 34 in carriera, se ne parla fin troppo poco, quasi fosse un dettaglio da niente per il portiere dello scudetto. Ora, però, c’è un altro capitolo da scrivere: ildi contratto col