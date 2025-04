Juventusnews24.com - Mercato Juventus, qualificazione Champions e cessione Vlahovic: così partirà l’assalto al bomber! L’obiettivo del club bianconero

Stando a quanto riferito da Sport Mediaset, sono queste le due condizioni necessarie per l'assalto della Juventus a Victor Osimhen: la qualificazione alla prossima Champions League e la cessione di Dusan Vlahovic. Il calciomercato Juve sogna il bomber di proprietà del Napoli. L'attaccante, attualmente in prestito al Galatasaray, ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, non valida però per l'Italia. Tuttavia, anche per le rivali italiane del Napoli il costo del cartellino sarebbe simile.