Juventusnews24.com - Mercato Juve, partita la caccia al nuovo bomber: non solo Osimhen, tre grandi sogni in vista dell’estate. Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24laal: non, sono tre iine le ultime novitàNel corso della prossima estate ilcon ogni probabilità saluterà oltre a Vlahovic anche Kolo Muani, per il quale oggi ci sono pochi margini affinché venga rinnovato il prestito dal PSG.Così tra gli obiettivi principali della prossima sessione c’è anche l’acquisto di unattaccante. Nella lista dei bianconeri da tempo c’è Victordel Napoli, occhio anche ai nomi di Jonathan David in scadenza col Lille e Ademola Lookman in uscita dall’Atalanta. Lo riporta Tuttosport.Leggi suntusnews24.com