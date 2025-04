Ilrestodelcarlino.it - Mercato delle Erbe, l’accordo. Rateizzazione del canone

, chiusotra il Comune e gli operatori commerciali, rappresentati dalla Cna, per lenire il peso della situazione in cui versa la struttura interessata da più di un anno dai lavori di restyling. Una proposta che alla fine accontenta tutti e nessuno, forse la migliore possibile visto che i due contendenti partivano da posizioni molto distanti per non dire estreme. Alla fine con la delibera approvata ieri in giunta, su proposta dell’assessore alle attività economiche Angelo Eliantonio, via libera alladel pagamento dei canoni 2025 dovuti dai titolariconcessioni dei box dentro il. Il Comune concede ai commercianti lain cinque anni, senza applicazione di interessi, suddividendo l’importo in 15 rate costanti, con prima scadenza il 31 marzo 2026 e le successive il 31 luglio e il 31 ottobre, con la stessa frequenza del pagamento del CUP (Unico Patrimoniale al quale sono assoggettate tutte le occupazioni mercatali).