Quotidiano.net - Mercati azionari europei in ripresa: Francoforte e Milano guidano la crescita

Leggi su Quotidiano.net

Seduta nervosa ma alla fine ampiamente positiva per idel Vecchio continente, che hanno recuperato buona parte dei cali della vigilia scatenati dai timori sui dazi Usa. La Borsa migliore è stata quella di, che ha chiuso con un aumento dell'1,5%, seguita dacon l'indice Ftse Mib indell'1,3% a 38.557 punti. Bene anche Madrid in rialzo dell'1,2% e Parigi (+1,1%) mentre si sono mossi più cauti i listini di Amsterdam e Londra, saliti rispettivamente dello 0,7% e dello 0,5%. L'euro ha tenuto quota 1,08 contro il dollaro, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha chiuso in ribasso: il differenziale ha concluso la seduta a 110 punti base contro i 115 dell'avvio. In una giornata di calo dei tassi su tutti i titoli di Stato, il rendimento del prodotto del Tesoro è sceso al 3,78%, con un calo di sette 'basis point.