Romadailynews.it - Mentana (RM), controlli straordinari: arrestato per spaccio un 21enne, sei denunce e 14 patenti ritirate

I Carabinieri di Monterotondo hanno passato al setaccio il territorio: droga, armi, alcol e uso del cellulare alla guida nel mirino.(RM) – Nella serata del 28 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno eseguito un controlloo del territorio a, in provincia di Roma, finalizzato al contrasto della microcriminalità.Durante le operazioni è statoin flagranza un cittadino albanese di 21 anni, sorpreso nei parcheggi di una palestra mentre si aggirava a bordo di un’auto a noleggio con fare sospetto. Il giovane è stato trovato in possesso di 22 grammi di cocaina suddivisa in 28 dosi e 255 euro in contanti. Dopo l’arresto, disposto dalla Procura di Tivoli, è stato posto ai domiciliari a Roma. L’arresto è stato poi convalidato dal gip, che ha rimesso il giovane in libertà.