Meloni su Le Pen | Nessuno può gioire

10.11 "Non conosco il merito delle contestazioni mosse a Marine Le Pen, né le ragioni di una decisione così forte, ma penso chepossadi una sentenza che colpisce il leader di un grande partito e toglie rappresentanza a milioni di cittadini". Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgiaha commentato in un'intervista al Messaggero la condanna della leader della destra francese a 4 anni di carcere e all'ineleggibilità per 5 anni per appropriazione indebita di fondi europei.