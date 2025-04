Meloni 1 mln di occupati in più la nostra idea di Italia prende forma

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “Quando questo Governo ha iniziato il proprio mandato, nell’ottobre del 2022, il numero diinera di 23 milioni e 231 mila. Oggi, la rilevazione dell’Istat ci dice che, a febbraio 2025, quel numero era già salito a 24 milioni e 332 mila: oltre un milione diin più. E’ il frutto del lavoro di tanti, in primis delle imprese. Come Governo abbiamo cercato di fare laparte: in poco più di due anni, abbiamo lavorato con l’obiettivo di creare opportunità, sostenere le imprese e ridare dignità al lavoro. E’ ladiche, passo dopo passo”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia. “Molto c’è ancora da fare e non ci fermeremo, perchè il lavoro è la prima risposta a chi vuole una Nazione più forte e un futuro più prospero”, aggiunge.