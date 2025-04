Ilrestodelcarlino.it - ‘Medieval Italy’, insieme nel fare cultura e turismo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Grande successo per, festival dei luoghi medievali giunto alla settima edizione, che ha avuto luogo a Fermo, durante lo scorso fine settimana, con la collaborazione del comune di Fermo, Cavalcata dell’Assunta, Medieval Italy e con il patrocinio di Enit e dell’Istituto Centrale per il patrimonio immateriale. Prima di visitare musei e bellezze storiche eli della città, i delegati delle amministrazioni comunali ospiti sono stati accolti a palazzo dei Priori: "Fermo vi saluta - ha esordito il sindaco e presidente della Cavalcata dell’Assunta, Paolo Calcinaro nel ringraziarli per la presenza - è fondamentale mettersinel ‘e diventare maggiormente attrattivi. Essere diventati comune capofila di Medieval Italy onora la nostra città: un grazie va al lavoro della Cavalcata dell’Assunta, con un ringraziamento a tutti i contradaioli per impegno e passione quotidiani".