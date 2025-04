Ilfoglio.it - Medicina selvatica: come gli animali curano se stessi

La pratica terapeutica, contrariamente a quanto solitamente si assume, non è una prerogativa umana. È un comportamento distribuito, nato ben prima della cultura scritta, radicato nei comportamenti di molte specie.selvatici di ogni tipo – dai primati agli insetti – adottano strategie per contrastare parassiti, tossine, infezioni, usando quello che trovano nell’ambiente. Negli anni Ottanta, in Africa orientale, ricercatori notarono che scimpanzé malati modificavano bruscamente la dieta: ingerivano foglie amare e ruvide, altrimenti evitate. In Tanzania, si vide che strappavano foglie di Aspilia, le arrotolavano e le ingoiavano intere. Non cercavano nutrimento, ma un effetto meccanico: le foglie raschiavano i parassiti dall’intestino. Analisi successive rivelarono che l’Aspilia contiene tiarubrina A, un potente antibiotico naturale.