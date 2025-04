Spazionapoli.it - McTominay, le condizioni verso Bologna-Napoli: cosa filtra sul centrocampista

Scottha saltato la partita con il Milan per influenza, eccosulin vista del big match contro ilUn forfait dell’ultimo minuto, che ha fatto venire il mal di testa ad Antonio Conte, per sua stessa ammissione ai microfoni di DAZN. L’assenza di Scottcontro il Milan ha stravolto la formazione del, che sarebbe dovuto scendere in campo con un 4-4-2, senza sfruttare Neres dal primo minuto, con Raspadori al fianco di Lukaku e con Anguissa dalla panchina.L’emergenza per l’influenza dello scozzese, invece, ha costretto a far cambiare il piano tattico a Conte, che è ritornato al 4-3-3 rischiando sia il brasiliano, che il camerunense, non ancora in perfetta condizione. Il risultato ha dato comunque ragione al tecnico leccese, che è tornato a vincere e lo ha fatto mantenendo così la scia dell’Inter, ancora a +3 in classifica a otto giornate dalla fine del campionato.