Maturità ricerca commissari esterni in Valle d’Aosta Domande entro il 9 aprile

Leggi su Orizzontescuola.it

La Sovraintendenza agli studi dellaha diffuso una nota per reperire, per l'anno scolastico in corso, deiper le commissioni degli esami di Stato del II ciclo di istruzione, relativamente alle materie per le quali sono carenti dei docenti in servizio inD'Aosta, aventi titolo alla nomina.L'articoloinil 9