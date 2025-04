Bergamonews.it - Mattei svela ad Hannover il nuovo compressore per applicazioni ad alta potenza

Leggi su Bergamonews.it

Potente, green, progettato per garantire sempre la massima efficienza, innovativo e capace di assicurare un importante saving energetico: è RVX 200 i ildiGroup, presentato oggi in anteprima adMesse (Hall 12 Stand D16).Ilestende il range di portata rispetto alla serie attuale, raggiunge i 200kW e la portata è compresa tra 9.5 -39 m3 /min. “È stato progettato per soddisfare le esigenze del mercato industrial:, efficienza energetica e basso impatto ambientale, garantendo un ampio intervallo di portata in modo smart e sostenibile – spiega l’ing. Stefano Murgia, Direttore Tecnico di– RVX 200 i integra due compressori rotativi M215 AIR-END accoppiati direttamente a due motori elettrici, pilotati da inverter che possono funzionare in parallelo o singolarmente per garantire sempre la massima efficienza.