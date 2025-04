Internews24.com - Materazzi racconta: «Mourinho ha creato empatia nello spogliatoio! Ecco cosa disse a Ibrahimovic l’anno del Triplete…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «hadel Triplete.» Le parole dell’ex difensore nerazzurroOspite sul canale Youtube di Rio Ferdinand per “Rio Ferdinand Present”, l’ex difensore dell’Inter, Marco, ha parlato cosi:MONDIALE O CHAMPIONS- «Probabilmente il trofeo che vale di più per me è il Mondiale perché ero in campo in finale»- «Hagrande, che è lapiù importante, anche più della tecnica e della tattica. Quando siamo usciti col Manchester United agli ottavi ha deciso di restare all’Inter per costruire una grande squadra. In estate abbiamo preso cinque giocatori: Sneijder, Lucio, Milito, Thiago Motta, poi Pandev a gennaio. Dopo aver preso la decisione di restare, mi chiamò, me lo ricordo perché ero al supermercato con mia moglie, per dirmi che gli sarebbe piaciuto avermi in squadra.