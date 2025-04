Vanityfair.it - Mary di Danimarca, il suo viaggio di stato in Francia inizia con un omaggio alla moda del Paese

La sovrana danese a Parigi ha sfoggiato un look panna firmato Dior impreziosito da antichi gioielli mentre per il banchetto invece ha fuso in un unico outfit l'origine australiana e la nazione che rappresenta. Elegantissima Brigitte Macron, semplice di giorno e scintillante la sera