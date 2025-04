Ilpiacenza.it - "Martedì del Farnese", operatori del settore ricettivo alla scoperta del patrimonio culturale

Leggi su Ilpiacenza.it

Al via il 1 aprile, con ritrovo nella cornice del Salone Pierluigi, un nuovo ciclo per i “del”, iniziativa promossa, sulla scia della prima edizione nel 2023, dall’assessorato alla Cultura del Comune di Piacenza, come momento di approfondimento rivolto soprattutto agli operatori.