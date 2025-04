Secoloditalia.it - Marracash fuori dalla bolla: “La sinistra si è persa nei salotti e tra i carri del Pride, il popolo ora guarda a destra” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

C’è chi vive in una, e chi, come, preferisce farla scoppiare. Nell’Episodio 2 di, il rapper si libera da ogni filtro e si confronta col giornalista Francesco Oggiano. Più che un’intervista, è un atto politico mascherato da chiacchierata: il King del rap italiano mette sul tavolo tutto ciò che molti pensano e quasi nessuno osa dire. Soprattutto tra gli artisti.: “Lasi è autoannullata”E lo fa con la lucidità di un osservatore esterno che non ha bisogno di schierarsi per dire la sua. «Lasi è schiantata. Si è autoannullata, un po’ in tutto il mondo», dichiara senza giri di parole. Per, il progressismo contemporaneo si è ridotto al solo vocabolario woke, svuotandosi di ogni ancoraggio sociale. Quando Oggiano prova a replicare, osservando che si tratta di una “visione ingenerosa”, lui non arretra di un millimetro: «che l’hanno voluto loro.