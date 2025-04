Ilnapolista.it - Marotta: «Viviamo in un mondo che vive al limite dell’etica, gli stipendi andrebbero ridimensionati»

Leggi su Ilnapolista.it

Beppe, presidente e ad dell’Inter, è intervenuto dal palco del “Merger e acquisition summit 2025” organizzato da Il Sole 24 Ore:«Io sono un po’ datato, in 47 anni di attività ho sia visto un’evoluzione calcistica sia gestito società di proprietà diverse. Ho potuto lavorare con profili proprietari differenti, alcuni folcloristici e bravissimi come Maurizio Zamparini al Venezia, poi alla Sampdoria con Erg, alla Juventus avevamo Exor come mamma, infine all’Inter ho vissuto la prima esperienza con Suning, per poi arrivare a essere presidente, cosa che non avrei mai immaginato, laddove Oaktree mi ha dato fiducia».: «Marchionne il più grande manager del dopoguerra»Il presidente dell’Inter ha poi continuato:«Stiamo assistendo a unche si è evoluto, che è cambiato radicalmente non solo a livello regolamentare e sportivo, penso da ultimo alla tecnologia che avanza.