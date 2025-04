Inter-news.it - Marotta plaude a Oaktree: «Bravi a non stravolgere. Posizionati bene!»

Leggi su Inter-news.it

Giuseppeha elogiato la proprietà disottolineando come le sue scelte stiano producendo importantifici per l’Inter da tutti i punti di vista.LA STRATEGIA – Giuseppesi è pronunciato a margine del Convegno Merger & Acquisition organizzato da “Il Sole 24 Ore”, esponendosi in maniera molto entusiastica sul modo di operare di. Il Presidente dell’Inter ha sottolineato la sintonia con il fondo proprietario del club nerazzurro: «Innanzitutto, parlando da Presidente, l’importante è essere presenti al momento giusto e noi ci siamo, su tutte e tre le competizioni. E a giugno ci sarà il Mondiale per Club. Questo è stato possibile perché la nuova proprietà non ha stravolto una squadra e un gruppo dirigente vincenti. Siamo andati avanti in un percorso e quindi siamomolto