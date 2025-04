Marotta | Nuovo stadio? Scettico sui tempi Percorso Inter motivo di orgoglio

Leggi su Ilnerazzurro.it

Oggi Milano è stata teatro del Merger & Acquisition Summit 2025, evento promosso da Il Sole 24 Ore per stimolare il dibattito sui trend di mercato attraverso il confronto tra esperti del settore.Beppee le incognite sulTra i protagonisti della quinta edizione c’è stato anche Beppe, presidente dell’venuto nel panel dedicato al calcio e agli investitori americani. Durante il suovento, ha espresso forte preoccupazione suidi realizzazione deldie Milan, la cui conclusione è prevista entro il 2031. Tuttavia, secondo, il processo sta incontrando ostacoli significativi: “Lo scetticismo nasce dal contesto italiano: negli ultimi anni, in Europa sono stati costruiti 153 stadi, in Italia solo due. Questo riflette la complessità del nostro iter burocratico.