It.insideover.com - Mark Perlmutter: “Sotto le macerie di Gaza ci sono dieci volte più morti di quelli dichiarati”

“Dottore se vuole possiamo sentirci tra una ventina di minuti”.“Dammi una mezzora, Francesca. Ho bisogno di dare il buongiorno a mia moglie in Nord Carolina”. Con queste parole, torno a intervistare il dottordopo mesi. Con Insideover lo avevamo raggiunto lo scorso ottobre per raccontarci della sua precedente esperienza a. Tre settimane fa ci è tornato. Sorride quando gli raccontiamo che qualche giorno fa, quando improvvisamente non ci ha più risposto al telefono, eravamo in pensiero per lui. Ha il volto stropicciato come una preziosa camicia di lino e ci racconta di aver finalmente dormito otto ore. Adesso è “al sicuro” in Giordania, in attesa di tornare a casa. “Le navi da guerra mi hanno tenuto sveglio tutte le notti, elicotteri. Il suono di F-16 o F-35 che volano sopra è sconcertante.