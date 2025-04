Cityrumors.it - Marine Le Pen sotto attacco giudiziario: il sostegno dei leader italiani

Leggi su Cityrumors.it

L’inchiesta sulla presunta appropriazione indebita scuote la politica francese. LaLe Pen denuncia.La tempesta giudiziaria che ha investitoLe Pen e il suo partito, il Rassemblement National, ha sollevato un’ondata di polemiche in Francia e all’estero. Lasovranista denuncia unpolitico orchestrato per fermare la sua corsa all’Eliseo, parlando apertamente di una “bomba nucleare” usata contro di lei dal sistema.Le dichiarazioni di Le Pen hanno trovato immediata eco in Italia Cityrumors.it foto AnsaLe dichiarazioni di Le Pen hanno trovato immediata eco in Italia, dove diversidella destra hanno espresso solidarietà alla politica francese. Figure di spicco come Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno criticato l’operazione giudiziaria,lineando il rischio di un utilizzo strumentale della magistratura per eliminare gli avversari politici.