Marine Le Pen "Il sistema ha estratto la bomba nucleare"

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il“hala”. Lo ha dettoLe Pen commentando la sentenza di ieri nei suoi confronti per appropriazione indebita, che prevede la sua ineleggibilità per 5 anni. “Se usa un’arma così potente contro di noi, è perché siamo sul punto di vincere le elezioni”, ha affermato, promettendo che il suo partito “non permetterà che ciò accada”.L’ineleggibilità è stata stabilita dalla Corte con applicazione immediata e dunque comporta per Le Pen l’esclusione dalla corsa per le prossime presidenziali.Le Pen ha definito “scandalose” le minacce pervenute ai magistrati del Tribunale di Parigi dopo che è stata emessa una sentenza di condanna nei suoi confronti. “Questo è inaccettabile”, ha aggiunto Le Pen. “Siamo tutti sottoposti a insulti e minacce.