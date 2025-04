Liberoquotidiano.it - Marine Le Pen, i correttori di democrazia hanno sbagliato i calcoli

I lettori di Libero arrivano ultrapreparati all'assalto giudiziario che ieri si è materializzato controLe Pen. È il metodo -Berlusconi, collaudato in Italia dal 1994 in poi. Più tardi è diventato il metodo-Salvini, con la sequenza di accuse e processi contro il leader leghista. Ma – siccome la specialità italiana è l'export – questo impasto di aggressioni mediatiche e giudiziarie, questo uso politico della giustizia, siamo stati capaci di esportarlo nel mondo. Per qualche anno, fino alle elezioni di novembre 2024, negli Usa ciprovato addirittura selvaggiamente contro Donald Trump. Mentre in Romania quel metodo è stato applicato a due riprese, da dicembre fino a dieci giorni fa, contro Calin Georgescu. Per carità: ogni caso è diverso da un altro, e nessun leader è sovrapponibile agli altri.