Marine Le Pen dopo la sentenza | Determinata a combattere

"È un giorno funesto per la democrazia ma non mi ritiro, sono decisa a" parla così, alla tv franceseLe Pen, condannata a 5 anni di ineleggibilità per una frode fiscale di quasi 3 milioni di euro, ha dichiarato di non ritirarsi dalla politica e dicon tutti i mezzi a sua disposizione. La condanna è stata accolta come un "terremoto politico" da parte del suo partito, Rassemblement National, con il presidente Jordan Bardella che ha promesso di continuare la lotta. Le Pen ha ricevuto solidarietà da diversi leader internazionali, tra cui Trump, Putin, Orbán e Musk, che hanno definito la condanna un abuso del sistema legale. In Italia, Matteo Salvini ha parlato di una "dichiarazione di guerra" da parte dell'UE, mentre Giorgia Meloni ha espresso solidarietà, sottolineando che chi crede nella democrazia non può gioire per quanto accaduto.