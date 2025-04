Panorama.it - Marine Le Pen dopo la condanna: «Sentenza politica, combatto e non mi ritiro»

«Una». È stato il caustico commento fatto daLe Pen, ospite di TF1,ladia 4 anni di carcere e 5 anni di ineleggibilità con effetto immediato. «Lo stato di diritto è stato completamente violato, non mi lascerò eliminare in questo modo», ha continuato Le Pen, «perseguirò tutti i rimedi legali possibili. C’è un piccolo sentiero; è certamente stretto, ma esiste». Ladi ieri, infatti, le impedirà (salvo assoluzione in secondo grado) di correre per l’Eliseo nelle presidenziali del 2027.La leader del Rassemblement National non ci sta, promette di combattere fino alla fine contro laemessa dai «giudici da regime autoritario». Secondo Le Pen, infatti, «si tratta di un disaccordo amministrativo con il Parlamento europeo: non c’è stato alcun arricchimento personale», mentre gli imputati del processo «sono stati giudicati in modo particolarmente parziale».