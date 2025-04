Lapresse.it - Marine Le Pen condannata: “Il sistema ha usato la bomba nucleare”

Le Pen ha attaccato il “” che, a suo dire, “ha sganciato la”. “Se usa un’arma così potente contro di noi, è perché siamo sul punto di vincere Le elezioni”, ha detto, commentando con i deputati del Rassemblement National, all’indomani della sua condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici, accompagnata da una sentenza di ineleggibilità con esecuzione immediata per le prossime elezioni francesi. Le Pen: “Non ci faremo rubare le elezioni, vinceremo”Le Pen ha affermato che non permetterà che “ai francesi vengano rubate le elezioni presidenziali”. “Faremo ricorso a tutti i mezzi a nostra disposizione per consentire al popolo francese di scegliere i suoi futuri leader e vinceremo“, ha affermato.Le système a sorti la bombe nucléaire parce que nous sommes sur le point de gagner.