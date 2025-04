Secoloditalia.it - Marine Le Pen condannata e fuori dalla corsa all’Eliseo. Meloni: “Tolta rappresentanza a milioni di francesi”

«Non conosco il merito delle contestazioni mosse aLe Pen, né le ragioni di una decisione così forte, ma penso che nessuno che abbia a cuore la democrazia possa gioire di una sentenza che colpisce il leader di un grande partito e togliedi cittadini». Così la presidente del Consiglio Giorgia, commentando al Messaggero la sentenza del tribunale di Parigi che ha condannato la leader del Rassemblement NationalLe Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici. Un concetto espresso sui socialstessain un post in cui scrive: «SuLe Pen ribadisco quanto già detto al Messaggero».Trump: “Assomiglia molto alla mia condanna”La notizia ha avuto un’ampia eco internazionale ed è stata commentata da diversi capi di Stato, a cominciare dal presidente americano Donald Trump, che ha definito ”una cosa importante” l’ineleggibilità per cinque anni a cui è stataieri dal tribunale di ParigiLe Pen, paragonando la sentenza ai suoi guai giudiziari.