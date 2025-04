Puntomagazine.it - Marine Le Pen attacca la magistratura francese: “Non lasceremo che ci rubino le elezioni”

Le Pen accusa ladi voler sabotare la democrazia, promettendo di difendere il diritto dei francesi a scegliere liberamente i propri leader.In una conferenza stampa tenutasi questa mattina al quartier generale del Rassemblement National,Le Pen ha espresso forti accuse contro la, commentando la condanna dei suoi collaboratori coinvolti nel processo sugli assistenti al Parlamento europeo. La leader del partito di estrema destra ha usato parole dure, definendo la situazione come una “bomba nucleare” che il sistema avrebbe lanciato contro di loro.Le Pen ha parlato davanti ai deputati del suo partito, ribadendo che il Rassemblement National non si sarebbe lasciato “calpestare“. “Difenderemo i francesi, che hanno il diritto di votare per chi vogliono, e difenderemo il nostro Paese che sta vacillando”, ha dichiarato con fermezza, aggiungendo che non sarebbe stato tollerato alcun attacco alla volontà popolare.