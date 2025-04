Bergamonews.it - Marilyn Manson live a Bergamo: in concerto il 25 novembre alla ChorusLife Arena

arriva in. Il 252025si esibirà il controverso artista rock noto in tutto il mondo, nell’unica tappa italiana del suo “One Assassination Under God World Tour”.L’11 febbraio di quest’anno aveva già suonato in Italia, all’Alcatraz di Milano, ma per il nuovo tour che da agosto alo porterà in giro per il mondo ha sceltocome destinazione. Il nuovo album, il dodicesimo della sua carriera, “One Assassination Under God – Chapter 1”, è stato pubblicato nelle scorse settimane.I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:– in prevendita tramite il sito ufficiale dell’artista dalle ore 18:00 dell’1° aprile fino alle ore 22:00 del 3 aprile;– in prevendita su Spotify e collegandosi a Metalitalia.