Lettera43.it - Maria Rosaria Boccia e Rita De Crescenzo, la rivincita delle Masaniello

Per “sentire l’altra campana” si intende generalmente non accontentarsi di un solo punto di vista e ascoltare anche una voce contraria. Ma il modo di dire non vale per, il Vesuvio in forma di bionda che ha sepolto la carriera di Gennaro Sangiuliano sotto metri di ridicolo, e perDe, la napoletana trascinatrice (di) folle che con una parola su TikTok ha attirato migliaia di concittadini all’assalto di Roccaraso.De(da Instagram).Il lato politico die DeLe due campane doc, dalla faccia di bronzo sonante, saldamente installate in cima al campanile dei social, hanno scoperto di vibrare all’unisono, percosse dall’impegno politico, tanto da produrre insieme un podcast in nove puntate,conduttrice, Deospite fissa.