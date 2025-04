Metropolitanmagazine.it - Maria Giovanna Elmi, chi sono il marito Gabriele Massarutto e l’ex Ernesto Hoffman

Non solo una lunga carriera televisiva come conduttrice e annunciatrice, ricordata ancora oggi come una delle storiche “signorine buonasera” della Rai., uno dei volti iconici del piccolo schermo nazionale, da più di 30 anni condivide anche una romantica storia d’amore al fianco del, conosciuto in maniera “rocambolesca”. Prima di lui, la conduttrice è stata sposata dal 1970 al 1978 con il fisico informatico; in seguito all’annullamento del matrimonio, è convolata a nozze con il suo attuale compagno di vita.ha sposato, imprenditore friulano conosciuto mentre tornava dall’Austria dove si era recata per fare un servizio con Sereno Variabile, che all’epoca conduceva. La conduttrice stava rientrando quando il pulmino sul quale viaggiava si ruppe e lui le diede un passaggio.