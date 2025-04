Lanazione.it - Margherita Hack: 80 anni dalla laurea in astrofisica a Firenze

Leggi su Lanazione.it

Il 15 gennaio 2025 è stato un importanteversario: 80fa, la fiorentinasi èta inpresso l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri a. La sua tesi disulle "Stelle Cefeici" è ancora conservata nella biblioteca INAF (Istituto nazionale astrofica) ad Arcetri e noi abbiamo avuto la possibilità di visionarla e fotografarla, grazie alla gentilezza e alla cortesia della bibliotecaria dell’Osservatorio di Arcetri. Attraverso la lettura di testi autobiografici e all’ascolto delle numerose interviste della scienziata, abbiamo capito cheè arrivata allo studio della fisica quasi per caso: poiché aveva frequentato il liceo classico "Galileo "aed era brava in italiano, si era iscritta inizialmente alla facoltà di Lettere, ma dopo solo un’ora di lezione capì che lo studio della letteratura non faceva per lei.