Mare Fuori 5 Francesco Di Tullio | “Felice che Federico sia odiato Mi sono sentito più sicuro a Napoli che a Milano”

Diin un'intervista a Fanpage.it racconta come si è preparato per interpretare il ruolo diin5. "felice che il mio personaggio sia" spiega, "perché creare odio intorno a lui era il suo scopo". L'attore, 18enne di Milano, ha vissuto aper tre mesi per le riprese della serie: "La città è tranquilla e calorosa, l'ho sentita più sicura di Milano".