MARCHO. L'ULTIMA BANDIERA. Al Visionario giovedì 3 aprile con il professor Franco Cardini.

Sarà una grande serata-evento quella ospitata dal: in occasione della Fieste de Patrie dal Friûl, celebrata proprio in quella data, è infatti in programma la proiezione speciale del docufilmdi Marco Fabbro – alle 19.30 nella versione in friulano e alle 21.30 nella versione in italiano – arricchita dall’intervento del, uno dei più importanti storici medievisti italiani, volto noto del piccolo schermo e saggista di fama.Ile ha infatti dato voce agli approfondimenti presenti nel docufilm co-prodotto dall’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana e Artevideo, con il contributo di Friuli Venezia Giulia Film Commission e del Fondo per l’audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.La vicenda narrata è quella di Marco di Moruzzo, l’ultimo portadello Stato patriarcale di Aquileia, l’unico nobile che si è opposto all’invasione di Venezia, attorno al 1420.