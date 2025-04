Lapresse.it - Marche, Sirolo ospita l’incontro sulla strategia dei borghi storici

Leggi su Lapresse.it

Identità in rete e strategie per la crescita del territorio attraverso la valorizzazione deimarchigiani. Se ne discuterà venerdì 4 aprile 2025, a partire dalle 15, al Teatro Cortesi di, che ospiterà l’evento “regione dei– Identità in rete e strategie di rilancio del territorio”.sarà occasione per approfondire le politiche regionali finalizzate alla valorizzazione e al rilancio turistico deimarchigiani, con un focus sulle strategie di promozione e sviluppo economico attraverso la rete territoriale.L’evento e ladeiInterverrà il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che farà il puntovisione e sulle misure messe in campo per lo sviluppo e la riqualificazione deimarchigiani. A partire dalla legge suie dall’avvio di progetti per il rilancio dei luoghi custodi dell’identità e delle tradizioni marchigiane, che possono rappresentare il valore aggiunto anche nel merito di un’offerta turistica variegata e plurale.