Lapresse.it - Marche, presentata l’edizione 2025 della festa di scienza e filosofia in tandem con l’Umbria

E’ giunta alla quattordicesima edizione la ‘die di. Virtute e Canoscenza’ dedicata a ‘Intelligenze; Circolarità; Avvenire’ in programma dal 10 al 13 aprile tra Foligno e Fabriano, città che per il terzo anno consecutivo fa parte del progetto lanciato ormai 14 anni fa dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno.in un festival “Una bella occasione di riflessione e approfondimento scientifico e filosofico ricco di proposte e progettualità – sottolinea l’assessore alla Cultura Chiara Biondi alla presentazione di oggi nella sede regionale – In una fruttuosa collaborazione, le città di Fabriano e Foligno danno vita ad un evento che rappresenta un’opportunità di crescita culturale per nuove visioni e prospettivecomunità. E’ l’applicazionecitazione dantesca ‘Virtute e Canoscenza’ quale aspirazione dell’uomo ad espandere gli orizzonticonoscenza.