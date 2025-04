Lapresse.it - Marche, Ancona ha accolto l’Amerigo Vespucci

“Una grande emozione accogliere questa mattina al Porto Antico dila meravigliosa nave scuola Amerigo, considerata la più bella imbarcazione di sempre. Laè tornata in Italia dopo aver fatto negli ultimi due anni il giro della mondo per promuovere la nostra Nazione e la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Una straordinaria ambasciatrice della bellezza e della qualità che l’Italia riesce ad esportare, nel mese in cui tra l’altro si celebra il Made in Italy, un binomio legato anche alla grandissima tradizione nella cantieristica che pone il distretto anconetano e marchigiano tra i più importanti in Europa”.adCosì questa mattina il presidente della RegioneFrancesco Acquaroli ha commentato l’approdo al porto didel celebre veliero Amerigo, nave scuola della Marina Militare Italiana.