Marche Acquaroli | Al lavoro sulla carenza dei medici

“Purtroppo l’impossibilità di sostituire il turnover deiche vanno in pensione influisce negativamente sul territorio. In pochi anni si sono persi centinaia di professionisti dina generale e si sta perdendo la forza che riguardava la continuità assistenziale, cioè la guardia medica.fondamentali anche per attutire l’ingresso in emergenza-urgenza”. Così il presidente della Regione, Francescoa margine della seduta consiliare di oggi, primo aprile. “Stiamo facendo undi recupero e di ricostruzione del territorio che necessariamente ha bisogno della disponibilità da parte dei laureandi e degli specializzandi. Il Governo sta lavorando per alzare il numero degli iscritti alle facoltà dina”, ha aggiunto. Le difficoltà nellevedono ladi circa 400 unità per 93 postazioni di guardia medica.